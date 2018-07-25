"Новая арифметика": Лиза Галкина показала свой талант в математике

Четырехлетняя дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой продемонстрировала, как хорошо умеет считать и складывать числа, применяя логику. Поклонники были восхищены ее способностями.

На официальном аккаунте известного российского артиста и юмориста Максима Галкина появилось очередное видео с его дочерью Елизаветой. Снова поклонники семьи были восхищены тем, насколько талантливы и артистичны ее дети. Так, в этот раз Лиза Галкина показала свой талант в математике. На камеру она рассказала, что, если сложить 10 и 10, то будет 20, а после объяснила, как пришла к такому выводу.

По мнению девочки, высчитать это довольно легко: "11 - 1, 16 - 6, 17 - 7...". После маленькая знаменитость начала считать по порядку от одного до десяти. Ее отец подписал видео: "Новая арифметика от Лизы ".

Между тем, поклонники были в восторге от того, насколько хорошо у дочери Пугачевой и Галкина развито логическое и математическое мышление. "Лизе уже преподавать математику можно!!! Разложит все по горочкам)))", "Ваши детки- сплошной позитив, солнечные лучики, дающие радость, Любовь, жизнелюбие!!!", "Море обаяния,очарования, разума, а сколько света !!! Счастья тебе милый ребёнок!!!" (орфография и пунктуация авторов сохранены), - писали они.