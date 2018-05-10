«Я такая же, как все, у меня есть целлюлит»: Ирина Шейк рассказала, как проводит время вне работы

Принято считать, что знаменитости просыпаются красивыми, ведут гламурный образ жизни, и при этом особо не напрягаются. Стереотипы рушит модель российского происхождения Ирина Шейк.

Звезда не так давно впервые стала мамой, но практически сразу вернулась к работе, демонстрируя отличную фигуру. Однако сама звезда утверждает, что как все не идеальна. Шейк заявляет, что обожает свою работу, но после неё, шумным вечеринкам предпочитает домашние вечера. Девушка признаётся, что обожает принимать ванну, может проводить в ней несколько часов по три раза в день. Также Ирина любит вкусно поесть прямо в кровати за просмотром фильмов на русском языке. Звезда призналась, что не ограничивает себя в еде, и у неё регулярно появляется целлюлит. Красавица утверждает, что у неё нет нужды изнурять своё тело диетами, достаточно сбалансировано питаться и регулярно заниматься спортом, а иногда позволять себе калорийные шалости. Она не всегда соответствует образу светской львицы, Шейк позволяет себе маленькие слабости, как все люди. Фанаты знаменитости утверждают, что девушка скромничает, модель выглядит прекрасно, даже когда ходит в магазин или гуляет с дочерью.