Израильские врачи не смогли вывести раковую опухоль Николая Караченцова

73-летний актер вместе с близкими продолжает бороться за свою жизнь. Его супруга Людмила Поргина рассказала СМИ о состоянии его здоровья.

В 2017 году врачи обнаружили в легком актера аномалию, которую сначала приняли за воспаление. Более тщательное обследование выявило рак. В начале 2018 года онкологи в России оказали Николаю Караченцову хорошее и успешное лечение. Благодаря этому раковая опухоль в легком уменьшилась с 10 до 3 сантиметров. Воодушевленные успехом, медики порекомендовали супругам отправиться в Израиль и окончательно вывести образование лучевой терапией.

Николай Караченцов вместе с женой воспользовался советом и в мае лег в израильскую клинику Sapir Medical, расположенную в Тель-Авиве. Около 3 миллионов рублей на лечение помогли собрать состоятельные друзья. Местные доктора провели курс лучевой терапии. Восстановив силы в Израиле, знаменитость вернулся в Россию и стал ждать результатов. На днях он обследовался в онкологическом центре. Как оказалось, даже израильские технологии не смогли полностью "засушить" злокачественную опухоль.

Чтобы предотвратить метастазы, Николаю Караченцову назначили химиотерапию. Накануне процедуры актер отправился в Грецию, где посетил святые места: гору Афон, Великую Лавру и святые мощи. Людмила Поргина отметила, что размер опухоли позволяет её удалить хирургическим путем. Однако медики не решаются на такой шаг из-за слабого состояния здоровья пациента. В целом же Николай Караченцов сохраняет бодрое расположение духа и намерен довести лечение до благополучного конца.