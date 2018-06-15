Гражданский муж Жанны Фриске доказал, что у них действительно были отношения

Жанна Фриске запомнилась поклонникам, как яркая, красивая женщина, однако, при жизни знаменитость предпочитала не выставлять личную жизнь на показ. Спустя 3 года после смерти российской звезды на откровение решился бывший гражданский муж певицы. Пётр Никитин рассказал о пятилетнем романе с Фриске, после чего на него обвалился шквал критики, фанаты звезды утверждают, что он врёт, используя имя покойной звезды, чтобы прославиться.

Пётр утверждает, что он относится к Жанне с большим теплом и никогда бы не посмел осквернить её имя, чтобы это доказать, молодой человек согласился пройти проверку на детекторе лжи в прямом эфире. Выяснилось, что роман между Петром и Жанной действительно был, мужчина говорил правду за исключением нескольких моментов. Пётр отрицал, что знаменитость дарила возлюбленному ценные подарки, и что он имел корыстный интерес по отношению к Жанне. Известно, что пара познакомилась в 2005, Никитин работал танцорам в коллективе певицы. Инициативу проявила Жанна, так как, по словам танцора, простой парень из Саратова не мог мечтать о такой женщине. Бурный роман длился около 5 лет, однако, влюблённые предпочитали скрывать отношения от общественных масс, опасаясь за своё счастье. Никитин хотел сделать Жанну своей женой, но побоялся, что не сможет в полной мере обеспечить семью. Позже начал ревновать популярную певицу к сцене, пара не смогла найти компромисс и рассталась, но продолжала поддерживать дружеские отношения. Через полгода Фриске начала отношения с Дмитрием Шепелевым. Пётр утверждает, что был удивлён выбором девушки, так как думал, что Жанна предпочитает немного иной типаж мужчин, но подчёркивает, что рад, что девушка смогла испытать счастье материнство. Во время болезни бывшей возлюбленной Никитин искал с ней встречи, но это было крайне сложно, так как Фриске постоянно переезжала.