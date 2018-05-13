Геи и евреи: Дмитрий Маликов раскрыл секрет успеха

Скандальный пост Дмитрия Маликова шокировал подписчиков в Twitter. Певец рассуждает о «формуле» успеха в шоу-бизнесе.

Сегодня, 25 июля, стало известно о том, что в социальной сети Twitter появилось заявление известного российского исполнителя Дмитрия Маликова о составляющих успеха в шоу-бизнесе. Это сообщение стало причиной скандала среди пользователей Сети.

Как отметил сам Маликов, ему не везет в достижении успеха в шоу-бизнесе, потому что он не обладает главными его составляющими – «педрильством» и «еврейством». Никаких разъясняющих комментариев по поводу этого заявления певец не дал, но отметил, что везде есть свои исключения.

Большая часть подписчиков Дмитрия Маликова назвали его действия омерзительными и оскорбительными, потому как он в одном предложении «обидел евреев и представителей ЛГБТ-сообществ».

«Вы отвратительно поступили», «Я такого от Вас не ожидала», «Дмитрий, вы казались воспитанным человеком», «Мерзость», - писали разгневанные люди в комментариях.

Напомним, пик популярности Дмитрия Маликова пришелся на 1990-е годы. Певец известен своими хитами «Ты одна, ты такая» и «С чистого листа».