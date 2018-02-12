Внезапно: Брэд Питт завязал с женщинами

Близкий друг Брэда Питта сделал шокирующее заявление о том, что голливудский артист перестал интересоваться женщинами.

Сегодня, 25 июля, стало известно о том, что популярный голливудский актер Брэдд Питт завязал со своей личной жизнью на неопределенный срок. Об этом американским таблоидам сообщил близкий друг Питта.

Как сообщил источник, в последнее время Брэд Питт занят либо съемками в новом фильме Квентина Тарантино, где он играет вместе с Леонардо Ди Каприо, либо воспитанием собственных детей, которых суд разрешил ему забирать на время в свой дом в штате Калифорния.

Судья обязал бывшую супругу Питта Анджелину Джоли сделать все возможное, чтобы снова наладить отношения между детьми и их отцом. В частности, актеру теперь разрешено проводить время с отпрысками без наблюдения специальной комиссии и психологов. В этом месяце оно составило около полутора недель, затем дети вернутся к Джоли в Лондон. Там она снимается в новом фильме о Малефисенте.

Напомним, супруги подали на развод два года назад. Все это время они судились за право опеки над шестью детьми.