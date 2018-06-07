72-летняя певица Шер восхитила своей модостью и красотой

Фанаты сравнили 72-летнюю Шер с девушкой-подростком из-за ее броского образа рокера во время прогулки в Портофино, Италия.

Певица выбрала довольно смелый гламурный наряд, вместе с этим не побоявшись также показать возрастные пятна и дряблую кожу. Несмотря на недостатки, рок-костюм позволил ей похвастаться необычной красотой и молодостью. Даже в разгар лета она надела черную кофту свободного покроя, черные лосины, такого же цвета обувь и сумку. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки и шляпу. Каждая деталь гардероба была украшена металлическими вставками, подвесками и ремнями.

Поклонников восхитил дерзкий образ 72-летней певицы. Многие удивились ее стройной фигуре, которую подчеркнули обтягивающие штаны. Также многие похвалили Шер за то, что она успешно следит за собой – ее руки и шея совершенно не выдают настоящий возраст, как это обычно бывает с другими звездами. Однако были и те, кто не понял, зачем знаменитость полностью скрыла лицо и фигуру в жаркий день.