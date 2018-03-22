"Палочки смерти": Андреева рассказала о своей зависимости

Известная телеведущая откровенно поделилась вещами, которыми гордится в своей жизни. Среди них - избавление от смертельной зависимости.

Сегодня, 25 июля, стало известно о том, что известная российская телеведущая Екатерина Андреева поделилась с подписчиками главными достижениями всей жизни в социальной сети Instagram. Одной из этих вещей является отказ от привычки курения, а сами сигареты Андреева называет не иначе как «палочками смерти».

Как признается телеведущая, отказаться от курения было крайне тяжело, но она осознавала всю ответственность за здоровье своего организма. Более того, Андреева добавила, что курящие люди не бросают эту вредную привычку, просто потому что не могу. Они оказались «во власти» некурящих владельцев табачных фабрик.

Интересно, что другой своей гордостью Екатерина Андреева считает собственную дочь, которую смогла правильно воспитать. Наталья не только испытывает любовь к природе, спасая бездомных животных и собирая мусор в разные контейнеры, но и является лучшей подругой своей матери.

Напомним, что Екатерина Андреева известна благодаря своей работе на телепрограмме «Время».