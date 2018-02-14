«Как не родные»: Ольга Рапунцель поскандалила с матерью на глазах у дочки

Фанаты «Дома-2» стали просить Ольгу Рапунцель и её сестру уйти с шоу, чтобы не повредить психике невинного ребёнка.

По мнению поклонников, хоть на проекте и вечны разбирательства, однако дочке участницы их видеть не следует. Если Ольга Рапунцель не может вести себя спокойно на глазах у маленькой девочки, то нет смысла ей быть на «Доме-2» вместе с ней, уточняют фанаты. Когда младшая сестра Ольги Рапунцель Алёна пришла на шоу, старшую сестру это не устроило. Она заявила, что девушка слишком наивна, потому ей будет сложно адаптироваться на проекте.

Всё это вылилось в разбирательства, в ходе которых Ольга Рапунцель отметила, что Алёна не ценит добра, а в ответ только сплетничает и обижает. Мать сестёр заступилась за младшую, что привело к нервному срыву у старшей. По её мнению, члены семьи вели себя, «как не родные». Ольга Рапунцель подчеркнула, что такие близкие настоящими близкими для неё точно являться не могут.