«Витя АК» пришёл на телестройку «Дом-2»

Виктор Гостюхин, известный также как «Витя АК», появился в «Дом-2». В соцсетях уже стали шутить, что у рэпера закончились гонорары с рекламы казино, и теперь он готовится искать себе спонсора-возлюбленную.

Общую фотографию с исполнителем на своей странице в Instagram показал участник шоу «Дом-2» Дмитрий Дмитренко. Поклонники сразу же обрадовались, но, как позже оказалось, радость была относительно смены тематики публикаций на странице Дмитренко. Дело в том, что он регулярно рассказывал исключительно о любви к Ольге Рапунцель и своему ребёнку.

Почему «Витя АК» пришёл в «Дом-2» на данный момент неизвестно. Фанаты телестройки предположили, что рэпер там исключительно как звездный гость, который не будет вмешиваться в отношения участников, а просто исполнит песню с коллективом «Дом-2».