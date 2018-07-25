Тодоренко согласилась выйти замуж за Топалова и похвасталась кольцом

Вскоре любовный союз знаменитостей будет оформлен официально. Спектакль помолвки они разыграли перед поклонниками на страницах в Instagram.

Первый акт организовал Влад Топалов. Со своего аккаунта он разместил совместную фотографию с невестой на набережной французского города Сен-Тропе. Певец смотрел в камеру с хитрым прищуром, а его возлюбленная с широко раскрытым от радости ртом похвасталась обручальным кольцом с внушительным бриллиантом. В описании Влад Топалов оставил волнующий вопрос: "согласна?".

Вскоре развязка театральной поставки для фанатов появилась на странице Регины Тодоренко. "Согласна," - ответила она будущему мужу. На снимке счастливая пара целуется. При этом драгоценный камень в кольце ярко сверкает.

Подписчики порадовались смелости Влада Топалова и Регины Тодоренко, которая согласилась выйти за него замуж. Один из пользователей считает их самой искренней парой в современном шоу-бизнесе. Звездам пожелали счастья в семейно жизни.



