Внук Олега Янковского поделился архивными снимками дедушки

Отмечается, что внук легендарного актера Олега Янковского до сих пор скучает по своему дедушке. Он решил поделиться архивными симками, чтобы показать своего дедушку таким, каким его не видел никто, кроме семьи.

Буквально недавно на странице Ивана Янковского в соцсети появились архивные фотографии, на которых запечатлен погибший Олег Янковский. Известно, что Янковский девять лет назад ушел из жизни, однако внук до сих пор скучает и вспоминает своего легендарного дедушку. Иван рассказал, что знаменитый актер с большим удовольствием возился с внуками, резвился и словно сам погружался в детство. В это время он вовсе не был похож на знаменитость.

Иван также решил припомнить слова Янковского, который всегда говорил, что в этой жизни имеет значение только семья, все остальное дело наживное. Иван рассказал, что он временами вспоминает, как в детстве играл с дедушкой, при этом отметил, что в будущем всегда будет следовать его примеру.