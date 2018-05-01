Звезда "Папиных дочек" раскрыла секреты стройноти

Молодая актриса подробно рассказала о том, как она любит проводить свое свободное время, а также о рационе, который помогает ей сохранять стройность.

Сегодня, 25 июля, стало известно о том, что известная российская актриса Лиза Арзамасова поделилась в интервью секретами своей стройной фигуры. Девушка призналась, что именно ей помогает сохранять форму.

По словам самой Лизы, она никогда не была сторонницей жестких диет и ограничений в своем рационе. Однако девушке все-таки приходится следить за тем, что она ест. В частности, артистка отказалась от употребления газированных напитков и посещения заведений, где готовят фаст-фуд.

Интересно, что молодая актриса не перестает заявлять о своих симпатиях к отдыху на собственной даче. Для нее это место – самый настоящий источник энергии, как признается Арзамасова. Также на даче можно выращивать полезные овощи и фрукты, которые самым положительным образом влияют на состояние фигуры.

Лиза Арзамасова приобрела всероссийскую популярность благодаря телесериалу «Папины дочки», но на этом ее карьера не закончилась. Актриса приняла участие в таких киноработах, как «Мой любимый папа» и «72 часа».