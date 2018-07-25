Американская супермодель рассказала, как правильно питаться и начать заниматься спортом

25-летняя Карли Клосс успевает не только успешно реализовываться в качестве модели, но и возглавлять организацию Kode With Klossy. Супермодель рассказывает, как она все успевает, а также умудряется сохранить фигуру и здоровье.

Американка делится, что для поддержания идеальной формы необходимо развить в себе любовь к спорту и сбалансированному питанию. Как утверждает Карли Клосс, чтобы начать заниматься спортом, важно, чтобы упражнения не вызывали скуку. Поэтому надо комбинировать разные занятия, сохраняя баланс между кардионагрузками, развитием координации и гибкости. Подобный подход поможет избежать стресса, а также будет поддерживать физическое и психическое здоровье.

Девушка рассказывает, что кушать стоит свежие питательные продукты, перекусывать можно только здоровой пищей. Кроме того, стоит пить много воды. Вместе с этим, супермодель против резкого ограничения в любимых блюдах. Карли Клосс признается, что нередко балует себя темным шоколадом и печеньем.