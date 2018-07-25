Бикини и шампанское: Дженнифер Лопес отгуляла 49-летие на пляже

Фотографии с семейной вечеринки быстро разошлись по Instagram c аккаунтов гостей. Пользователи не смогли поверить, что популярная певица прожила почти полвека.

24 июля Дженнифер Лопес организовала празднование своего Дня Рождения на побережье океана в окружении пальм, родных и близких. Судя по снимкам, у них было вдоволь дорогостоящего шампанского. Облачившись в пикантное бикини, звезда весело отгуляла 49-летие: с танцами и коллективным купанием в теплой воде на пляже.

Поклонники восхитились привлекательным видом исполнительницы. Они недоумевают, как Дженнифер Лопес в свои годы смогла сохранить молодость фигуры, кожи и лица. Самое большее, что ей смогли дать по внешности - 35 лет. Они похвалили знаменитость за позитивный настрой, семейные ценности и работу над собой в спортзале.



