В Москве начали снимать вторую часть "Притяжения"

Стало известно о начале работы над продолжением фильма «Притяжение» - детища Фёдора Бондарчука. Сообщается, что в Москве создавать киноленту будет команда из пяти режиссёров, которое состоит из, кроме создателя, Дмитрия Рудовского, Михаила Врубеля, Александра Андрющенко и Антона Златопольского.

Сюжет картины будет развиваться вокруг событий, произошедших через три года после крушения корабля внеземных цивилизаций на российскую столицу. Согласно заявлению создателей картины, продолжение «Притяжения» будет отличаться от первой части изобилием экшн-сцен, новые элементы компьютерной графики и непредсказуемую сюжетную линию. Исполнителями главных ролей станут те же актёры, которые играли ранее в киноленте. Предварительно сообщается, что зрители смогут лицезреть фильм в кинотеатрах 26 декабря 2019 года.

Напомним, первая картина была представлена в январе прошлого года и смогла собрать более миллиарда рублей кассовых сборов не только на территории России, но и в восьмидесяти странах мира.