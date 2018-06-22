Бывшая любимая Егора Крида родила дочь пожилому миллиардеру из Египта

Стало известно, что экс-возлюбленная знаменитого исполнителя Егора Крида подарила своему новому избраннику ребёнка. Сообщается, что Ксения Дели, выйдя замуж за Оссаму Фати Рабаха аль-Шарифа, состоятельного уроженца Египта два года назад, родила ему дочь Анастасию.

Несмотря на то, что миллиардеру не так давно исполнилось шестьдесят четыре года и Дели постоянно находится в эпицентре неодобрительных комментариев относительно финансового состояния её супруга, пара живёт достаточно счастливо. Вдобавок супруг не выступает против работы Ксении моделью, за что она ему благодарна и постоянно публикует фотографии с любимым в социальных сетях. Тем временем подписчики поздравляют новоиспечённых родителей со знаменательным событием, а также вспоминают Крида в комментариях, желая и ему обзавестись малышом.

Напомним, Дели приписывали роман не только с главным героем прошлого сезона шоу «Холостяк», но и с зарубежным певцом Джастином Бибером.