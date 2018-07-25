Коллега по театру упрекнула Александра Исакова за "прохладное" отношение к болезни

Актриса Инна Выходцева рассказала журналистам, что же привело к гибели звезды "Счастливых вместе". По её мнению, артист сам запустил свое здоровье.

Александр Исаков умер 24 июля в возрасте 39 лет. Близкие объявили причиной смерти пневмонию, а так же халатную работу врачей. Друг актера Роман Печерский обвинил медиков в некомпетентности и покупке дипломов.

А вот у 84-летней Инны Выходцевой, работавшей с покойным в Государственном театре-студии киноактера, другая позиция. В смерти Александра Исакова коллега упрекнула его самого. По её словам, артист не желал обращаться к врачам. Невзирая на болезнь и высокую температуру, Исаков ходил на работу и много курил. Столь "прохладное" отношение к здоровью и привело к осложнениям.

Инна Выходцева рассказала: знаменитость обратился в "скорую помощь", когда ему стало совсем тяжело. Врачи не смогли спасти его жизнь - он погиб на больничной койке. Напомним, с Александром Исаковым попрощаются в четверг в 11:30 в крематории Митинского кладбища, где позже тело погибшего обратят в прах.