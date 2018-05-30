Модель Карли Клосс породнится с президентом США Трампом

Известный американский «ангел» Victoria's Secret Карли Клосс объявила о скорой свадьбе с братом зятя американского президента Дональда Трампа.

Сегодня, 25 июля, стало известно о том, что модель Victoria's Secret Карли Клосс опубликовала на своей официальной странице в Instagram пост с заявлением о том, что выходит замуж за Джошуа Кушнера, брат которого является зятем президента США Дональда Трампа.

Как сообщила Карли в своем послании, она готова ответить миллион раз «да» своему лучшему другу и родственной душе и не может дождаться их совместных «вместе навсегда». Возлюбленные стремятся не афишировать свои отношения, которые длятся уже около шести лет. Известно, что молодые люди познакомились на одном из показов, где выступала модель. Они неоднократно расставались и снова сходились вместе.

Напомним, что Джошуа является сыном миллиардера Чарльза Кушнера. Его родной брат женат на Иванке Трамп.

Карли, в свою очередь, прежде всего известна как модель Victoria's Secret. В ее модельной карьере не обошлось без скандалов. Так, в самом начале ее работы в этом бизнесе между двумя именитыми модельными агентствами «Элит» и NEXT Model Management произошел крупный конфликт за право курирования деятельности модели.