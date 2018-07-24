Брошенная жена Романа Жукова рассказала, что потеряла ребёнка из-за мужа

Бывший участник группы «Мираж» Роман Жуков недавно ушёл от жены, с которой состоял в браке около 15 лет, к тому же Елена родила певцу семерых детей. Известно, что пара рассталась по инициативе певца. Мужчина предпочел жене любовницу. К тому же бросил семьи, мягко говоря, не красиво.

Роман пришёл на одно популярное российское телешоу с заявлением, что жена ему изменяла, и младший ребёнок от другого отца. Экспертиза на установление отцовства показа, что все шестеро детей (дочь Елизавета погибла 6 лет назад) от Жукова. Однако эта история оскорбила жену певца, и она рассказала не о самых приятных моментах семейной жизни.

По словам Елены Жуковой, когда они познакомились тогда ещё со знаменитым певцом, девушка сразу решила, что он станет её мужем. За 15 лет, как и у всех, были и хорошие моменты, и плохие, но после трагической смерти дочери, Роман стал пьянствовать, регулярно избивал жену и детей. Десять лет назад из-за мужа женщина потеряла ребёнка. Елена рассказывает, что однажды у неё поднялась температура, несмотря на то, что женщина была к тому же бремена, Жуков подумал, что она симулирует болезнь, и заставил идти исполнять домашние обязанности, а потом принудил к сексуальному контакту. В результате женщину госпитализировали с выкидышем. Пока она находилась в больнице, муж постоянно заявлял, что не будет ухаживать за детьми. Женщина терпела унижения ради того, чтобы дети жили с отцом, но Жуков сам принял решение уйти к подруге своей жены. На данный момент пара не находится в официальном разводе.