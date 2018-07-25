Монеточка отказалась от участия в "Нашествии"

Следующим исполнителем, отказавшимся от участия в «Нашествии» стала Монеточка. Девушка сообщила об этом в официальной группе в соцсети «Вконтакте».



Елизавета Гырдымова, более известная под псевдонимом Монеточка заявила об отказе от участия в фестивале. Девушка опубликовала наофициальной странице своей группы пост, в котором извинилась перед поклонниками. Также Монеточка прикрепила к сообщению афишу, исчерканную крестиками, и песню ДДТ «Не стреляй».

Причина отказа исполнительницы от участия в «Нашествии» неизвестна. Однако песня, ранее прикрепленная к постеру, может свидетельствовать о тех же мотивах отмены выступления, что и у группы «Пошлая Молли».

Напомним, что российские рок-группы одна за одной начали отказываться от участия в «Нашествии» из-за причастности к фестивалю Министерства обороны. Макаревич поддержал исполнителей, указав на то, что его взгляды совпадают с мировоззрением музыкантов.