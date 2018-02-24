Актриса из "Тайн следствия" Кристина Кузьмина повторно поборола рак

Вот уже второй раз знаменитость успешно проходит лечение и побеждает страшную болезнь. Об итогах она рассказала во время интервью.

Кристина Кузьмина узнала тревожный диагноз в прошлом году. С той поры ей пришлось перенести несколько операций и курс химиотерапии. Благодаря поддержке родных, близких и верных поклонников, актриса повторно поборола рак. После этого прошла курс реабилитации в Израиле. Там она посетила религиозные достопримечательности: Стену Плача и Храм Гроба Господня, где прониклась верой в счастливый исход.

В настоящее время Кристина Кузьмина принимает необходимые медикаменты, однако не может строить прогнозы по здоровью на будущее. Ведь пять лет назад она уже избавлялась от рака. Однако спустя время болезнь вернулась. По словам звезды "Тайн следствия", во второй раз новость о недуге воспринимается тяжелее. Ведь онкобольной уже знает о тяжести процедур, через которые необходимо пройти для выздоровления. В то же время Кристина Кузьмина не испытала прежнего шока от полученной информации.

В некотором роде, болезнь даже помогла ей стать увереннее и смелее. После лечения Кристина Кузьмина решилась на короткую стрижку, которую хотела сделать многие годы. Благодаря гримерам её волосы быстро удлиняются на время съёмок или спектаклей. Теперь актриса недовольна своей прежней внешностью и не собирается к ней возвращаться.