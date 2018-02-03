Викторию Бекхэм мешает воссоединению Spice Girls

Популярная группа 90-х Spice Girls планируют возобновить карьеру. Одна из «пикантных девчонок» Мелани Браун заявила, что группа хочет продолжить выступления в полном составе. Три из пяти участниц группы согласились без колебаний.

А вот Мелани Си пришлось поуговаривать, девушка посвятила себе дочери и не хочет с ней расставаться, но подруги смогли уговорить Мелани. Основной проблемой для сбора всего коллектива остаётся Викторию Бекхем. Девушка готова воссоединиться с другими участницами Spice Girls, но только если ей не придётся петь. Однако Мелани Браун питает надежду, что Виктория передумает. Браун шутливо заявляет, что они её «затащат». Мелани подчёркивают, что они все уже как сестры и прошли восхитительный звёздный путь.

Группа образовалась в 1994, первый альбом вышел спустя 2 года и девушки буквально проснулись популярными. В 1998 году группу покинула Джерри Халлиуэл. Девушки продолжили выступать в четвёртом, но в скором времени Spice Girls разошлись окончательно. После этого участницы собирались несколько раз, но исполняли всего пару песен. После распада коллектива Виктория Бекхэм (тогда ещё Адамс) пробовала себя в сольной карьере, однако, её попытки не увенчались успехом, и девушка стала успешным дизайнером. Сейчас помимо любимой работы бывшая певица и модель занимается мужем и детьми. Виктория заявляет, что карьера певицы её не интересует, к тому же она не готова уехать от семьи.