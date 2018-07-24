Хейтеры раскритиковали сына Дмитрия Шепелева за прическу

Дмитрий Шепелев часто публикует фото со своим сыном, рожденным в гражданском браке с Жанной Фриске. Однако новый снимок вызвал шквал негодования со стороны подписчиков.

К маленькому Платону люди относятся с большим трепетом, поскольку мальчик потерял свою мать. Его воспитывает отец Дмитрий Шепелев. Телеведущий часто показывает своего сына поклонникам. Каждый снимок вызывает интерес у публики. Но последнее фото стало настоящим «наживкой» для хейтеров.

Некоторые пользователи негативно отозвались о «девичьей» прическе мальчика, посоветовав звездному отцу постричь сына. Однако мнение подписчиков не было единым. Поклонники телеведущего вступились за Платона, назвав его стилягой». Также фанаты отметили, что Дмитрий Шепелев сам решит вопросы, касающиеся его наследника.