"Совершеннейшее безумие": Лолита осудила "нищую" Болгарию за травлю русских

Певица купила в этой стране квартиру и помогает развивать сельское хозяйство, однако отношение местных жителей портит идиллию.

Как рассказала Лолита Милявская, у неё есть жилье в многоэтажке на Солнечном берегу и немалый участок в одной деревне. Вдобавок она присматривает за квартирами своего друга Филипа Киркорова. Исполнительница отметила, что в Болгарию приезжает много россиян. Они отдыхают и живут здесь, помогая местному бизнесу. Лолиту Милявскую и её соотечественников привлекает болгарская простота и экология.

Однако с недавних пор коренное население объявило им настоящую травлю с националистическим уклоном. По словам певицы, на стенах домов все чаще стали появляться надписи с призывами очистить страну от "русских". "Нищие" болгары отказываются продавать россиянам недвижимость и мешают жить уже купившим её. Самой Лолите перекрывают воду и отключают свет. "Совершеннейшее безумие," - так она описала ситуацию. Обращение в полицию эффекта не возымело.

Лолита осудила жителей Болгарии за подобные санкции против российских туристов. Знаменитость считает, что подобное отношение сильно ударит по самим болгарам. Ведь они рискуют потерять значительную долю инвестиций в местную экономику и рабочие места.

Ранее Лолита рассказала о другом шокирующем эпизоде болгарской травли. В мае один мужчина пожаловался на певицу в полицию с обвинением в "покушении на убийство". По словам самой Лолиты, она пригрозилась оппоненту "набить морду" после очередного высказывания против россиян.