"Не стоит прогибаться под изменчивый мир":Макаревич поддержал музыкантов, отказавшихся от "Нашествия"

Макаревич поддержал решение исполнителей, отказавшихся от участия в «Нашествии». Об этом музыкант сообщил в интервью на радиостанции «Говорит Москва».

По словам лидера группы «Машина времени», рок-музыка и война всегда были диаметрально противоположными явлениями. Каждый убежденный рок-исполнитель имеет пацифистские взгляды. Поэтому решение фестиваля сотрудничать с Министерством обороны совершенно неуместно. Музыкант отметил то, что взгляды исполнителей совпадают с его мировоззрением.

Напомним, что главным условием выступлений рок-групп на «Нашествии» был отказ от привлечения Министерства обороны к организации фестиваля. Однако руководство мероприятия не выполнило условий музыкантов. В связи с этим группы «Пошлая Молли», «Элизиум», «Йорш» и «Порнофильмы» отказались от участия в «Нашествии».