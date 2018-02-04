Сын Дэвида Бекхэма повторил его масштабную татуировку

Тело известного английского футболиста Дэвида Бекхэма усыпано разнообразными татуировками и теперь его старший сын идёт по стопам своего знаменитого отца. На днях Бруклин в личном микроблоге засветил свою новую татуировку.

19-летний Бруклин Бекхэм повторил масштабную татуировку, на которую его вдохновил собственный отец. Молодой человек сделал себе на груди изображение ангела, которое уже красуется на теле Бекхэма-старшего. Стоит отметить, что мать семейства Виктория Бекхэм отрицательно относится к подобным увлечениям своего сына.

Напомним, что Бруклин свою первую татуировку сделал в апреле 2017 года и это был портрет индейца на его предплечье. Позже он пополнил свою коллекцию черно-белой татуировкой в стиле 40-х годов. В этом году Бруклин также сделал тату, которое посвятил своей матери.