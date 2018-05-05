Жасмин рассказала, как ей удалось похудеть на 16 килограммов

Отмечается, что Жасмин удалось похудеть на 16 килограммов. Теперь 40-летняя певица вовсю демонстрирует СМИ практически идеальную фигуру и не намерена останавливаться на достигнутом.

Как известно, более двух лет назад известная певица Жасмин стала многодетной мамой, а кроме двоих детей, ей достались и 20 килограмм лишнего веса. Певица долго не могла привести себя в форму, потому она обратилась за помощью к диетологу и спортивному тренеру. В то время, когда она кормила ребенка, Жасмин пришлось сидеть на специальной диете, полностью согласованной с доктором. После этого певица перешла на дробное питание, которое предполагает приемы пищи маленькими порциями 4-5 раз в день. Из своего меню артистка исключила ряд вредных продуктов, таких как жирная еда, сахар, рис и белая мука.

Жасмин обратилась к спортивному тренеру, который составил для нее подходящую программу, где тренироваться следует не более 3-4 раз в неделю. По словам певицы, спустя год после такой диеты и упорных тренировок, она начала возвращаться к прежним формам и потеряла около 16 килограммов.

Жасмин отметила, что не собирается останавливаться на достигнутом и продолжит худеть, чтобы добиться идеальной фигуры.