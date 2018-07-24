Рэппер Сява заявил о неприятной подставе со стороны Сергея Шнурова

Лидер группы "Ленинград" посоветовал своему коллеге организаторов, которые нарушили договоренность. Об этом рэп-исполнитель рассказал во время интервью.

Как заявил Вячеслав Хахалкин, инцидент произошел несколько лет назад. Сергей Шнуров порекомендовал рэпера Сяву и его команду некой компании в Омске или Осе, точно рассказчик город вспомнить не сумел. Воодушевившись заступничеством Шнура, коллектив не стал брать предоплату и приехал со своими коллегами в условленный город. Однако заказчики устроили им подставу и попросту исчезли после выступления. Музыканты так и не сумели получить свой гонорар и добиться ответа от виноватой стороны. Вячеслав Хахалкин отметил, что вскоре у него состоялся неприятный разговор с Сергеем Шнуровым, который и сам огорчился из-за такой ситуации.

После этого рэпер Сява начал тщательно проверять организаторов. Стоит отметить, что исполнитель несколько отошел от сольной рэп-карьеры и выступает под прежним псевдонимом, по большей части, на корпоративах. Сейчас Вячеслав Хахалкин больше вовлечен в работу над музыкальными проектами Deep и SOVI. С последним он надеется вскоре покорить европейскую аудиторию. Поэтому не покупает жилье в Москве, а лишь арендует квартиру. Он готов перебраться в Европу и работать там.