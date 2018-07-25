Поклонники вспоминают лучшие роли покойного Александра Исакова

Пользователи Сети и поклонники российского актера Александра Исакова, который скончался от пневмонии, почтили память талантливого артиста. В соцсетях стали вспоминать лучшие роли, в которых сыграл Исаков.

Многим поклонникам Александр Исаков запомнился по своим ролям в популярных сериалах, к примеру, эпизодические сцены в «Атлантиде», «Холостяках» и успешном ситкоме «Счастливы вместе». Однако актер начал свой творческий путь и карьеру ещё в 2004 году и многие роли были исполнены именно с стенах российского театра.

Одними из лучших театральных работ Александра поклонники считают роль Маска в «Последнем Дон Жуане», роль Джека Воробья в «МОРОЗ&КО» и роль принца Кукольной страны в классической постановке «Щелкунчик и мышиный король». Также Исаков отметился в известных спектаклях «Мера за меру», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», а также «Волшебная туфелька Золушки».