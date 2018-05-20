Рок-музыкант плюнул пивом в лицо фанатки и спас ей жизнь

Гитарист рок-группы Every Time I Die Джорджан Бакли плюнул в лицо фанатки пивом. Девушка обратилась в больницу с болью в глазах, однако диагноз шокировал пострадавшую.



На одном из концертов Джорджан Бакли увлекся безбашеной атмосферой, выплеснув пиво одной из поклонниц. Пострадавшая некоторое время не беспокоила исполнителя, но позже обратилась к нему с необычным рассказом.

По словам девушки, после концерта она почувствовала боль в глазах, в связи с чем обратилась в больницу. Диагноз, поставленный медиками, оказался куда более серьезным, чем глазная инфекция. Оказалось, что у девушки была опухоль мозга, из-за которой и начались боли. Благодаря раннему обращению пострадавшей в медицинское учреждение, заболевание удалось вылечить на первой стадии.

Джорд Бакли признался, что сразу испугался обращения девушки. Исполнитель уже начал обдумывать будущее судебное заседание по факту происшествия.