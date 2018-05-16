СМИ: жена Андрея Малахова беременна вторым ребенком

«Не могу поверить», - подписала новый снимок в своем Instagram жена Малахова Наталья Шкулева. На фото отчетливо виден округлившийся животик.

Как известно, у Малахова и Шкулевой уже есть ребенок. В ноябре 2017 супруга известного телеведущего родила мальчика. Имя ребенку Малахов выбирал вместе со всей Россией. Важный вопрос он вынес на обсуждение в своем шоу, зрители могли голосовать за понравившееся им имя для мальчика. Многие поклонники были несказанно рады прибавлению в семье Малахова. Некоторые сразу же стали желать телеведущему и его жене прибавления в семействе.

Как считали комментаторы, столь счастливый брак может стать причиной появления на свет нескольких детей. Оказалось, что желание поклонников может исполниться. Наталья Шкулева показала новый снимок, на нем она за руку идет со своим мужем Андреем Малаховым.

На 37-летней женщине надето синее платье, которое явно подчеркивает округлившийся живот. Пользователи сразу же решили, что жена Малахова беременна вторым ребенком. СМИ пишут о пополнении в семействе знаменитого телеведущего, а сама пара новость о возможной беременности пока что не комментирует.