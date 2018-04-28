Деми Ловато попала в больницу из-за передозировки героином

Американская певица Деми Ловато попала в больницу предполагаемо в связи с передозировкой наркотиками. Ранее исполнительница имела дело с наркотическими веществами, не скрывая этого.

Деми Ловато была найдена в своем доме без сознания. Певицу привели в чувства и немедленно госпитализировали. Сейчас певица находится со своей семьей.

Предположительно инцидент произошел из-за употребления девушкой героина. Однако представитель исполнительницы опроверг эту информацию, попросив уважать личное пространство американской звезды.

Певица не скрывала свою зависимость от алкогольных и наркотических средств. Но последние шесть лет, по словам Деми Ловато, она не употребляла наркотики. В прошлом месяце исполнительница написала песню под названием «В завязке», смысл которой фанаты восприняли неоднозначно.