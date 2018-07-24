Экс-солистка Hi-Fi призналась в беременности накануне свадьбы

39-летняя Татьяна Терешина готовится сразу к двум громким событиям в личной жизни. Об этом она сама рассказала журналистам.

Недавно экс-солистка Hi-Fi объявила широкой общественности, что 16 сентября сыграет свадьбу со своим молодым человеком Денисом. По её словам, мужчина сумел добиться её расположения и наладил контакт с первенцам певицы - девочкой Айрис. Накануне свадьбы знаменитость устроила себе отдых в Монте-Карло. Татьяна Терешина успела утомить дочку постоянными фотографиями из курортного города, о чем свидетельствует недавняя публикация.

На снимках также видно округлившийся живот исполнительницы. Теперь она даже не пытается его скрывать. Более того, Татьяна Терешина открыто призналась, что находится на 5-м месяце. В описании одного из постов Татьяна Терешина отметила, что сразу после родов намерена сесть на диету, дабы привести свое тело в форму. Вероятно, она хочет порадовать будущего мужа не только ребенком, но и своей прежней красотой.



