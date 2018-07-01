Актрису Меган Фокс в новой фотосессии сравнили с Ким Кардашьян

На днях мать троих детей Меган Фокс приняла участие в новой фотосессии, которую оценили поклонники. Однако внимательные пользователи Сети посчитали, что своим новым образом Меган буквально копирует другую звезду, а именно Ким Кардашьян.

32-летняя Меган Фокс поразила новой фотосессией для рекламной кампании нового нижнего белья. Знаменитость продемонстрировала не только прекрасную спортивную фигуру, но и некоторые сходства с Ким Кардашьян. Ранее фолловеры в подобном черном боди заметили в Лос-Анджелесе и звезду реалити-шоу Ким, которая предпочитает эффектные образы.

Более того, интернет-пользователи посчитали, что пышные формы Меган Фокс на снимке являются результатом фоторедакторов. Напомним, что на данный момент актриса занята съемками нового документального сериала под названием «Мистерии и мифы».