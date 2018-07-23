Пол Маккартни снова прошелся по легендарной "зебре" на Эбби-Роуд
Пол Маккартни снова прошелся по знаменитому переходу, изображенному на обложке пластинки The Beatles «Abbey Road». Видео музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.
Участники знаменитой группы The Beatles сделали улицу безумно знаменитой всего лишь одним снимком. Поклонники музыкантов съезжаются со всего мира, чтобы пересечь пешеходный переход на Эбби-Роуд и запечатлеть это на камеру.
Пол Маккартни появился на этой улице спустя 50 лет с момента съемки. Исполнитель пересек «зебру» в поддержку своего нового альбома под названием «Egypt Station». Вокруг музыканта собрались фанаты, ликующие в честь легендарного исполнителя.
Как известно, музыкальный альбом «Abbey Road» вышел в 1969 году. Пластинка стала последней в истории «ливерпульской четверки».