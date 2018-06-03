"Настоящий Аполлон": Ургант шокировал поклонников своим телом

Известный телеведущий выставил фотографию с велосипедом в Instagram, которая мгновенно шокировала его поклонников.

Сегодня, 24 июля, стало известно о том, что известный телеведущий и музыкант Иван Ургант опубликовал на своей странице в Instagram черно-белую фотографию, на которой он изображен в специальном тренировочном костюме рядом с велосипедом. Поклонники Урганта не смогли скрыть своих восторженных комментариев по поводу физической формы кумира.

Отметим, что в силу профессии Ивану Урганту всегда необходимо следить за своей фигурой, так как телевизионная камера имеет свойство прибавлять несколько килограмм, что ему всегда удавалось делать. Но Иван обычно либо полнел, либо возвращался к своей норме. А в этот раз у поклонников появилась возможность увидеть своего кумира в заметно более стройной форме тела, что привело к шокирующей реакции.

«Ванечка, вы очень горячий мужчина», «Ауффф.. какой огонь, а не мужчина», «Кг 10 точно скинул, молодец», «Иван, ты ли это? Настоящий Аполлон», - писали восторженные люди в комментариях к фотографии.

Но нашлись и те, кому «новый» Ургант не понравился. Они заявили, что смотрят его шоу только из-за «щечек» и попросили слезть с «железного коня».