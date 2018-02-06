Четыре группы отказались от участия в "Нашествии"

Сегодня, 19:56 \\ Шоу-бизнес

Четыре музыкальные группы по очереди отказались от выступлений на фестивале «Нашествие». Причиной отказа стали пацифистские настрои исполнителей. 

 
Контракт расторгли такие группы, как «Йорш», «Пошлая Молли», «Элизиум» и «Порнофильмы». Музыканты узнали о том, что руководство фестиваля продолжило сотрудничество с Министерством обороны РФ. 
При договоре исполнителей об участии в «Нашествии» основным условием был отказ от пропаганды милитаризма. Новость о причастности Министерства обороны появилась накануне проведения фестиваля. Музыканты искренне извинились перед своими поклонниками и сообщили, что не видят другого выхода. 
Участники группы «Йорш» написал на своем сайте о том, что панк-рок это музыка, которая должна сопровождаться реальными поступками. Гуманизм для музыкантов останется превыше всего. 
Фестивалю «Нашествие» исполнится 20 лет. Мероприятие пройдет в одном из сёл Тверской области. Руководители фестиваля сотрудничают с Минобороны с 2013 года. Ведомство занимается организацией выставок военной техники. Также министерство отвечает за проведение патриотических акций и шоу.

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Автор - Мария Цветаева
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