"Пережил возрождение": Галкин раскритиковал Киркорова за песню с Басковым

Максим Галкин решил почувствовать себя в роди ведущего новостей, потому рассказать поклонникам о том, что произошло интересного в мире шоу-бизнеса. Так, он проехал и по Киркорову, который записал новую песню с Басковым, а также зацепил Земфиру, развязавшую конфликт с Гречкой и Монеточкой.

Так, юморист Максим Галкин отметил, что звезда Земфиры взошла более 20 лет назад, а сейчас она критикует такие юные дарования, как Гречка и Монеточка. По ее словам, Гречка пишет отвратительные песни и является довольно непривлекательной, в то же время у Монеточки текста хорошие, а вот голос оставляет желать лучшего.

Раскритиковал Галкин и короля российской эстрады Филиппа Киркорова, который "пережил возрождение" с песней "Цвет настроения синий". Он отметил, что исполнитель записал песню "Ибица" вместе с золотым голосом России Николаем Басковым. Так, по словам Галкина, Басков опустился до исполнения попсовых песенок, в то время как у Киркорова и вовсе "крыша поехала".

Юморист предложил поклонникам написать темы, на которые он может снимать шуточные видео. Пользователи восприняли "на ура" такие новости и отметили, что Галкину удалось мастерски "отшлепать шалопаев, при этом не обидев их". Они также заявили, что готовы всегда смотреть новости шоу-бизнеса на домашнем канале юмориста "Культура мать всех".