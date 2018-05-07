Онколог рассказал о состоянии здоровья Леры Кудрявцевой

Заслуженный врач России прокомментировал догадки журналистов по поводу причин возникновения сильной головной боли у известной телеведущей, а также объяснил причины возникновения рака.

Сегодня, 24 июля, стало известно о том, что заслуженный врач России Андрей Коржиков прокомментировал слухи о возможной причине появления жутких мигреней у телеведущей Леры Кудрявцевой в связи с беременностью. Ранее журналисты выяснили, что в молодости женщина серьезную получила травму головы из-за побоев первого мужа и члена группы «Ласковый май» Сергея Линюка.

Как сообщил онколог Коржиков, всегда есть вероятность возникновения опухоли из-за травм, потому как причина рака заключается в изменениях молекулы ДНК. Более, к этому могут привести самые разнообразные факторы, которые когда-то повлияли на внутреннее равновесие организма.

Врач сразу же добавляет, что далеко не у всех получивших травму головы может возникнуть рак. Такому заболеванию способствует еще больший стресс для организма, как беременность, например. Поэтому телеведущей следует тщательно заботиться о своем здоровье и регулярно посещать врачей.

Напомним, что Лера Кудрявцева начала свою карьеру с выступлениями в качестве подтанцовки у таких артистов как Богдан Титомир и Евгений Осин, но в середине 1990-х годов она попала на телевидение и начала работать в программе «Партийная зона».