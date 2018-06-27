«Не последняя ж герла»: Шнуров в новом стихе советует оставлять «бабам цацки»

Сергей Шнуров пишет, что «стреляет холостыми» и советует чаще разводиться. Вероятно, стихотворение снова посвящено скандальным событиям развода музыканта с Матильдой Шнуровой.

В своем Instagram Шнуров разместил новый стих. В нем он рассказывает, что снова «скачет, как Витязь», и о том, что право разводиться не отнимает даже закон. По словам музыканта, «быть не вместе» является праздником.

Шнуров советует оставлять «бабам цацки и деньги», не жалея потерь. «Не последняя ж герла», - пишет музыкант. Видимо, лидер «Ленинграда» уже оправился после разрыва с Матильдой и уже готов к новым отношениям. «Умерла, так умерла», - пишет Шнуров и рассказывает, что сейчас его поиск новой пассии закончился на втором этаже Эрмитажа.

Пользователи бурно отреагировали на новое стихотворение Шнурова. Многие похвалили идею забывать о прошлом и легко отпускать все материально. Однако, некоторые считают, что своими провокационными высказываниями Шнуров лишь пытается создать иллюзию равнодушия, а на самом деле ему до сих пор «больно». Так ли это – сам Шнуров не подтверждает.