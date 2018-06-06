Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты

Оказалось, что таким образом Прилучный хотел удивить своего сына. Тимофей, в свою очередь, отметил, что ему было скучно и предложил поесть арбуз.

Как рассказал знаменитый актер Павел Прилучный, он пригласил свою жену Агату Муцениеце и сына Тимофея на съемки фильма "Килиманджара", где он выполнял все трюки вместо каскадера. Ему предстояло спрыгнуть с колеса обозрения, примерно с 30-метровой высоты, могло произойти, что угодно. Прилучный отметил, что к этому трюку он долго готовился и хотел впечатлить своего маленького сына, потому вместе с мамой позвал его на съемочную площадку.

Когда настало время выполнять трюк, Прилучный долго готовился, все люди вокруг были достаточно серьезные, ведь трюк довольный опасный. И вот, камера, мотор, актер уже упал на асфальт.

Прилучный тут же поспешил поинтересоваться реакцией своего сына, однако тот оказался даже не впечатлен, предложив отцу с мамой поесть арбуз. После такого опасного трюка Тимофей просто спросил "и это все?", а затем отметил, что ему было скучно.