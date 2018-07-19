"Цирк абсурда": Алена Водонаева жестко критикует "Давай поженимся"

Алена Водонаева все также не остается в тени звездных конфликтов. На этот раз светская львица прокомментировала ссору Гузеевой и Володиной.

Сегодня, 24 июля, стало известно о том, что известная российская телеведущая, блогер и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева не осталась стороне скандального конфликта между ведущими телепрограммы «Давай поженимся».

Как заявила Водонаева, это «цирк абсурда» выходит на экраны страны уже около десяти лет, и не удивительно, что между Ларисой Гузеевой, Розой Сябитовой и Василисой Володиной происходят конфликты.

«Немудрено стать раздражительной, когда на протяжении десятилетия дирижируешь этой непрерывно обновляемой труппой маргиналов», - прокомментировала светская львица.

Последняя ссора между актрисой Ларисой Гузеевой и астрологом Василисой Володиной произошла из-за комментариев к посту Леры Кудрявцевой, которая намеревалась найти филиппинскую няню для своего ребенка. Роза Сябитова, в свою очередь заявила, что Гузеева «врет на экранах».

Интересно, что Алене Водонаевой не впервой комментировать и обсуждать звездные конфликты. До этого, например, она уже советовала Сергею Шнурову дать пощёчину своей бывшей жене Матильде.

Не остаются в стороне и «простые смертные». На днях светская львица оскорбила девушку в короткой юбке на одном из своих видео в Instagram. Все дело в том, что у нее не идеальная фигура и несколько лишних килограмм.