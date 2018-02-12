Дружинина рассказала, когда начнутся съемки новой части "Гардемаринов"

Российская актриса Светлана Дружинина сообщила, что съемки четвертой части «Гардемаринов» начнутся этой осенью. События фильма произойдут во времена русско-турецкой войны.



Съемки долгожданной новой части легендарного российского фильма были запланированы еще в 1991 году. Однако их воплощение начнется только осенью текущего года. Съемочная группа активно готовится к началу работы. По словам Дружининой, в новых «Гардемаринах» снимутся почти все актёры, участвовавшие в предыдущих частях киноистории.

Министерство культуры РФ выделило финансирование на создание фильма в конце прошлого месяца. Ожидается, что актеры, сыгравшие впрошлых частях фильма, дадут дорогу детям своих персонажей.

Ранее стало известно, что мальтийского корсара сыграет российский исполнитель Дима Билан. Участие в картине также подтверди Александр Домогаров, исполнивший роль Павла Горина.