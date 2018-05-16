14-летний актер из фильма "Оно" оказался в центре гей-скандала

Бывшая подружка звезды ужастика Джека Дилана Грейзера слила в сеть переписку с ним, по ходу которой он с критикой отзывался о парнях нетрадиционной ориентации.

14-летний актер из фильма "Оно", а также звезда телевидения Джек Дилан Грейзер оказался в центре гей-скандала. Данная история связана с именем его бывшей подружки, которая рассекретила их личную переписку. Так, оказалось, что однажды актер-подросток решил выразить свое мнение относительно того, как нужно относиться к людям нетрадиционной ориентации. В особенности негативно он говорил о парнях, которые выбирают для отношений лиц своего же пола.

Джек Дилан Грейзер признался, что больше бы хотел жить в 50-60-хх годах, когда разум людей сдерживали хоть какие-то границы. Используя нецензурную лексику он отметил, что молодые люди не должны использовать косметику, как это делают женщины.

Когда видео попало на просторы сети, актера начали критиковать в ответ. Его назвали гомофобом и решили, что он недостаточно осведомлен по данной теме.