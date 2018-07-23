Дружбе конец: Пугачева не явилась на фестиваль Вайкуле в Юрмале

Свой отказ приехать на «Рандеву» Лаймы Вайкуле Примадонна мотивировала тем, что в Юрмалу она хочет отправиться в августе, чтобы море прогрелась и ее детям было комфортно купаться.

Как сообщается, Алла Пугачева решила проигнорировать масштабный концерт, на который съехались порядка 200 артистов из России и других стран. С 19 по 22 июля звезды выступали в Юрмале, радуя гостей «рандеву» известными хитами. Однако, главной певицы России на концерте не было. Речь идет о Примадонне.

Алла Пугачева не явилась на концерт Лаймы Вайкуле, многих этот факт разочаровал. Примадонна не стала вдаваться в конкретику и отказалась от визита в Юрмалу из-за «холодной воды». Якобы, она печется о своих детях Лизе и Гарри, а им будет лучше отправиться на море в Латвию только в конце лета.

Поклонники Пугачевой и Вайкуле считают, что Примадонна отказалась от выступления на концерте по другим причинам. Якобы, дружбе певиц пришел конец из-за того, что Вайкуле решила создать аналог «Новой волны». Этот проект завершился в 2014 году, причиной стали политические проблемы. Вполне возможно, считают комментаторы, что Пугачева решила оставаться на «насиженном месте» и не вникать в политику. Именно из-за этого она могла оборвать дружбу с Вайкуле.