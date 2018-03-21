Юлия Высоцкая показала «вид сзади» в прозрачных шортах

В своем Instagram Высоцкая разместила снимок, на котором она позирует перед камерой со спины. Пользователи отметили, что «тыл» у звезды, как у молодой девушки.

Юлия Высоцкая показала новую фотографию. На ней 44-летняя актриса и телеведущая позирует в белой футболке и практически полностью прозрачных шортах. Через ткань шортов просвечивается нижнее белье Высоцкой, что сильно взбудоражило пользователей.

Одни комментаторы оценили «вид сзади» и написали, что Высоцкая прекрасно выглядит. Другие же осудили звезду за прозрачные наряды, порекомендовав ей выбрать для фото что-то «приличнее». Хейтеры призывают Высоцкую вспомнить о своем возрасте и перестать «светить бельем».

Поклонники же считают, что сквозь шорты просвечиваются не кружевные трусики, а обычные плавки от купальника. Снимок уже успел собрать более 12 000 лайков. Фанаты Юлии Высоцкой оценили стройные ноги и подтянутое тело звезды, похвалив за «модный» наряд и смелость. Сама Юлия Высоцкая не отвечает на критику хейтеров, предпочитая не вступать с ними в споры.