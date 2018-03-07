Дочь Маргариты Тереховой рассказала о болезни актрисы

Женщина рассказала, что ее мама с такой болезнью не сможет долго прожить, однако она все же надеется на то, что 75-летняя актриса сможет выздороветь. Она отметила, что Терехова уже не разговаривает и с трудом узнает своих близких.

Буквально недавно в программу "Судьба человека" пришла дочь знаменитой актрисы Маргариты Тереховой Анна. Сама актриса уже давно не появляется на публике, в 2005 году из-за болезни она отказалась от игры в театре и кино, также она не дает никому интервью. Дело в том, что коварную Миледи из "Д’Артаньяна и трех мушкетеров" сразила болезнь Альцгеймера, теперь она постоянно теряет память, с трудом узнает родных и даже не разговаривает.

Дочь Тереховой рассказала, что она старается сделать все возможное для того, чтобы жизнь ее мамы стала лучше. Анна не любит говорить о болезни своей матери, однако в беседе с Борисом Корчевниковым она раскрылась и рассказала, что с Альцгеймера люди долго не живут. Несмотря на это, можно подобрать лечение и уход, из-за чего жизнь человека продлится, однако это не лучшее решение, продлевать мучения, считает женщина.

Анна отметила, что Терехова перестала разговаривать, она словно маленькая девочка, не понимает, что с ней происходит и практически никого не помнит. С каждым годом болезнь только прогрессирует, а актрису вылечить уже невозможно. Несмотря на это, с Тереховой постоянно рядом находятся близкие, которые делают все для того, чтобы ее последние годы или дни прошли с комфортом.