Поклонники поздравляют Татьяну Навку с третьим ребенком

Татьяна Навка интригует своих подписчиков в социальной сети, выкладывая неоднозначную фотографию с круглым животиком.

Сегодня, 24 июля, стало известно о том, что известная российская фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка выставила фотографию с отдыха на море в социальную сеть Instagram, на которой она изображена с заметно округлившимся животиком.

Многие поклонники спортсменки уверены, что она ждет третьего ребенка. «Какое счастье, должно быть, пришло в вашу семью», «Ищете в капусте третьего?», «Ничего себе, уже как минимум на третьей неделе», - писали восторженные подписчики в комментариях.

Но нашлись и те, кто предположил, будто Татьяна Навка всего лишь набрала несколько лишних килограмм.

Напомним, что Татьяны Навки уже есть двое детей. Старшая дочь была рождена во время супружества с Александром Жулиным, а вторая – непосредственно в браке с Дмитрием Песковым.