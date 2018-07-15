Сергей Шнуров держит в руках новую даму сердца

Лидер группы «Ленинград» снова будоражит общественность слухами о новом романе. На этот рад избранницей Шнурова стала молодая модель.

Сегодня, 24 июля, стало известно о том, что у известного российского музыканта Сергея Шнурова появилась новая возлюбленная. Молодая модель Ксения Никифорова на днях выставила провокационные фотографии на своем аккаунте в Instagram, на которых она либо сидит на руках у Шнурова, либо запечатлена обнаженной на фоне животного, которое как две капли воды похоже на кошку исполнителя.

Интересно, что на днях Сергея Шнурова заметили в компании Ники Белоцерковской, которая является общей подругой, как Сергея, так и его бывшей жены Матильды. Ника и Белоцерковская проводили совместное время в одной из французских провинций. А буквально день назад скандальный исполнитель выставил в сеть Интернет общую фотографию со своей бывшей дамой сердца и известной актрисой – Оксаной Акиньшиной.

Напомним, что российский музыкант Сергей Шнуров, в первую очередь, известен как лидер рок-группы «Ленинград». Также он приобрёл репутацию любвеобильного мужчины, поскольку славился своими похождениями во время супружеской жизни, как с Матильдой Шнуровой, так и с предыдущими женами.